Пропускной режим в зоне АТО будет ужесточаться - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросам безопасности граждан Украины и защиты важнейших объектов инфраструктуры, которое проходит под председательством премьер-министра Арсения Яценюка.

"Режим не будет отменяться, он будет ужесточаться", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, с 21 января в зоне проведения антитеррористической операции начала действовать система пропуска для тех, кто пересекает линию разграничения между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

Тот, кто хочет получить пропуск, должен подать заявку, в которой должен обосновать необходимость получения пропуска, и ряд документов. Документы нужно подать в течение 10 дней.

Читайте такжеТурчинов рассказал подробности обстрела его колонны в зоне АТОПодать заявку на получение пропуска можно в городах Старобельск, Дебальцево, Мариуполь и в поселке Большая Новоселка. Существуют разовые и многократные пропуски.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны с целью ограничения передвижения людей и грузов через линию разграничения в зоне АТО определили 7 пунктов для въезда и выезда с оккупированной территории.