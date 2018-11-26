Разведка предупредила об угрозе вторжения армии РФ в Украину по суше - Порошенко (видео)

Президент отметил, что в сводке разведывательных органов есть детальное описание всех сил противника, расположенных на расстоянии десятков километров от границы Украины, готовых к немедленному вторжению в Украину в любой момент.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что данные украинской разведки свидетельствуют о серьезной угрозе сухопутной операции против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в обращении к украинскому народу.

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«Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе сухопутных операции против Украины», - заявил он.

Порошенко отметил, что в сводке разведывательных органов есть детальное описание всех сил противника, расположенных на расстоянии в несколько десятков километров от границы Украины, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину. «Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь - самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы и БТР», - добавил президент.

Ранее разведка сообщила, что наибольшая угроза осуществления Россией нападения на Украину сохраняется с востока и северо-востока нашего государства.