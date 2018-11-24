Сутки на Донбассе: боевики стреляли из зенитных установок и минометов, ранены двое военных

Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 23 ноября, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, враг обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Опорные пункты наших войск вблизи Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковых управляемых ракет и 120 мм минометов. Также, в этом районе фиксировались выстрелы с ПТРД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий, два украинских бойца получили ранения. По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще одного - ранили.

От начала этих суток противник один раз обстрелял из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра оборонительные укрепления ВСУ вблизи Крымского.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Министр обороны Степан Полторак заявил, что конфликт на Донбассе находится в активной фазе, и существует угроза открытой агрессии России.