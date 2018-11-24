Сутки на Донбассе: боевики стреляли из зенитных установок и минометов, ранены двое военных
За прошедшие сутки, 23 ноября, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Как сообщили в пресс-службе ООС, враг обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.
Читайте такжеНа Донбассе боевики усилили разведку, активно ведут «снайперскую» и хотят развязать «минную войну» - Тымчук
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Опорные пункты наших войск вблизи Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковых управляемых ракет и 120 мм минометов. Также, в этом районе фиксировались выстрелы с ПТРД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевых действий, два украинских бойца получили ранения. По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще одного - ранили.
От начала этих суток противник один раз обстрелял из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра оборонительные укрепления ВСУ вблизи Крымского.
Как сообщал УНИАН, 22 ноября Министр обороны Степан Полторак заявил, что конфликт на Донбассе находится в активной фазе, и существует угроза открытой агрессии России.