Под руинами нового терминала аэропорта могли остаться украинские бойцы - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

"Могли. Могли остаться. Но пока что возможности (спасти бойцов) нет, поскольку там продолжается бой, и подойти возможности нет - сплошной огонь. Как только будет возможность, мы их обязательно найдем и вытащим", - сказал Лысенко.

Он также отметил, что украинская сторона в данное время ведет переговоры относительно освобождения захваченных вчера в плен террористами украинских бойцов.

Читайте такжеВ Донецке силы АТО и боевики обменялись телами погибших в аэропорту – источник"Те ребята раненные, которые стали заложниками боевиков, их никто на произвол судьбы не бросает. Идут мощные переговоры, и есть определенные успехи. То есть, в ближайшее время мы их вернем", - отметил спикер АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Лысенко заявил, что вчера было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала Донецкого аэропорта, поскольку объект полностью разрушен и непригоден для обороны.

По меньшей мере, 6 защитников Донецкого аэропорта погибли, в плен попали 16 военных.