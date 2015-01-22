За сутки в боях за донецкий аэропорт погибли 6 "киборгов"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. "За сутки в боях за аэропорт погибли 6 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

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"Ожесточенные бои вокруг аэропорта города Донецк продолжаются", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны, накануне 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины вышли с боями с территории терминалов, поскольку их позиции были разрушены и простреливались прямой наводкой. 16 военнослужащих Вооруженных сил в ходе боя получили ранения и попали в плен к террористам. За сутки в боях за аэропорт погибли 6 украинских военнослужащих.

По состоянию на 9 часов утра 22 января бои вокруг аэропорта продолжаются.