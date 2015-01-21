Колонна из 60 единиц российской военной техники движется в сторону 29-го блокпоста - журналист

Колонна из более 60 единиц техники российских военных час назад направилась в сторону 29-го блокпоста.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

"Колонна более 60 единиц техники рашистов, включая около 30 Т-80 час назад выдвинулась из Стаханова в сторону Лисичанска. На пути у них 29 блок пост. Защитники Крымского ждут подкрепление", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, На 29 и 31 блокпостах в районе Бахмутки продолжаются бои.

"Там идут бои. Боевики используют танки и тяжелую артиллерию. И на 29-м и 31-ом идут бои", - сказал Матюхин.

"Наши отвечают ответным огнем", - добавил он.

"29-й блокпост наш. 31-й - посмотрим. Может вечером будет наш", - добавил он.