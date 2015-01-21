На 29-ом и 31-ом блокпостах продолжаются бои с танками и тяжелой артиллерией (видео)

На 29 и 31 блокпостах в районе Бахмутки продолжаются бои.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

"Там идут бои. Боевики используют танки и тяжелую артиллерию. И на 29-м и 31-ом идут бои", - сказал Матюхин.

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"Наши отвечают ответным огнем", - добавил он.

"29-й блокпост наш. 31-й - посмотрим. Может вечером будет наш", - добавил он.