На 29-ом и 31-ом блокпостах продолжаются бои с танками и тяжелой артиллерией (видео)
18:43, 21 января 2015Война
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Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.
Спикер АТО: 29-й блокпост - наш / ТСН
На 29 и 31 блокпостах в районе Бахмутки продолжаются бои.
Об этом "Украинской правде" сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.
"Там идут бои. Боевики используют танки и тяжелую артиллерию. И на 29-м и 31-ом идут бои", - сказал Матюхин.
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"Наши отвечают ответным огнем", - добавил он.
"29-й блокпост наш. 31-й - посмотрим. Может вечером будет наш", - добавил он.
29-й блокпост яростно обстреливали всю ночь
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