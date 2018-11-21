Преемник Хуга посетил Донбасс и встретился с командованием ООС (фото)

Заместитель руководителя миссии обсудил с украинской стороной вопрос безопасности для представителей ОБСЕ.

Новоназначенный заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон сегодня, 20 ноября, посетил район проведения операции Объединенных сил и встретился с командованием ОС.

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Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, с Этерингтоном провел встречу временно исполняющий обязанности командующего объединенными силами генерал-майор Валерий Залужный.

Сообщается, что в ходе беседы Залужный проинформировал гостя о ситуации с безопасностью на Донбассе.

«Стороны также обсудили и вопросы безопасности для представителей Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ. В частности, вр.и.о. командующего объединенными силами отметил, что украинская сторона, в пределах своей компетенции и в дальнейшем будет способствовать Миссии в создании надлежащих условий для выполнения своих обязанностей», - отмечают в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после прекращения полномочий Александра Хуга.