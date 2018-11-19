Известный террорист "ДНР" сбежал в Россию

Смекалин внесен в "черный список" сайта "Миротворец".

"Депутат верховного совета "ДНР" Александр Смекалин, которого ранее арестовали в оккупированном Донецке за критику главаря террористов Дениса Пушилина, сбежал в Россию.

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Об этом сам Смекалин сообщил в ВКонтакте. "Живой и на свободе! Спасибо всем за поддержку. Борьба продолжается, нахожусь на территории РФ", - написал он в запрещенной в Украине соцсети.

Ранее в оккупированном Донецке исчез известный пропагандист, ярый сторонник "русской весны" Роман Манекин.