Известный террорист "ДНР" сбежал в Россию
13:03, 19 ноября 2018Война
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Смекалин внесен в "черный список" сайта "Миротворец".
Смекалин сбежал в РФ / Скриншот
"Депутат верховного совета "ДНР" Александр Смекалин, которого ранее арестовали в оккупированном Донецке за критику главаря террористов Дениса Пушилина, сбежал в Россию.
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Об этом сам Смекалин сообщил в ВКонтакте. "Живой и на свободе! Спасибо всем за поддержку. Борьба продолжается, нахожусь на территории РФ", - написал он в запрещенной в Украине соцсети.
Ранее в оккупированном Донецке исчез известный пропагандист, ярый сторонник "русской весны" Роман Манекин.
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