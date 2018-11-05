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Пошел против Пушилина: в Донецке исчез ярый фанат "русской весны" (фото)

15:51, 05 ноября 2018
Война
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Об исчезновении Манекина стало известно 4 ноября / Скриншот

Журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter предположит, что Манекина могли "загрести на подвал". "В третий раз Манекина уже на подвал загребли. В предыдущие разы ломали "герою Новороссии" ребра и ногу. Интересно, что на этот раз сломают?", - говорится в его сообщении.

Ранее в соцсетях стали распространять сообщение якобы от окружения Манекина о том, что он перестал выходить на связь и его не смогли найти дома, передают "Новости Донбасса".

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Последнюю запись в соцсетях Манекин опубликовал утром 1 ноября. Последние два месяца он публиковал записи в соцсетях, в которых критиковал главаря "ДНР" Дениса Пушилина и так называемые выборы, которые запланированы на 11 ноября.

Кроме того, он составил интернет-петицию с обращением к международным организациям и Российской Федерации с требованием отменить "выборы" 11 ноября.

Манекина связывают с бывшим "председателем парламента "ДНР" Андреем Пургиным. В сентябре 2015 года Пургина отстранили от "должности"; тогда новым "председателем парламента" стал Пушилин.

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Теги: #Донецк#ДНР