"Пули пролетели над головами": патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе

Несколько пуль пролетели над головами наблюдателей ОБСЕ.

Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ утром 16 августа попал под обстрел вблизи населенного пункта Гольмовский, расположенном на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

Группа в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях осуществляли патрулирование с целью содействия установлению режима прекращения огня и осуществления мониторинга его соблюдения, говорится в отчете ОБСЕ.

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"Трое членов патруля Миссии находились снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Вооруженный автоматом член вооруженных формирований и рабочий КП «Компания «Вода Донбасса» беседовали с наблюдателями, тогда как двое других вооруженных членов вооруженных формирований (с автоматами) и двое рабочих КП «Компания «Вода Донбасса» сидели в припаркованном неподалеку фургоне. В 09:14 трое членов патруля СММ, находившиеся снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах на север, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах на южный-юго-восток, после чего раздались около 10 выстрелов со стрелкового оружия по 100-150 метров на север и северо-запад. По оценке, в случае двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля Миссии, которые находились снаружи автомобилей", - говорится в сообщении.

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Наблюдатели немедленно покинули этот район и вернулись на передовую патрульную базу в неподконтрольной Украине Горловке. Об этом инциденте СММ проинформировала группу украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации и вооруженные формирования, а также обратилась с просьбой разобраться с ним.

Как сообщал УНИАН, боевики вновь начали применять при обстреле позиций ООС реактивные системы залпового огня "Град", которые запрещены Минскими договоренностями.