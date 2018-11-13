Япония и Канада не признают псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Японские дипломаты назвали эти «выборы» недействительными, а в Канаде убеждены, что так называемыми "выборами" Россия хотела узаконить назначенных ею марионеток.

Япония и Канада не признают псевдовыборы, проведенные Россией 11 ноября на оккупированной части Донбасса.

Об этом говорится в заявлении Посольства Японии в Украине в Facebook и в заявлении на сайте правительства Канады.

«Правительство Японии не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины. Так называемые «выборы», которые были проведены 11 ноября в «ДНР» и «НР», не регулируются Минскими договоренностям, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии не признает эти «выборы» действительными», - подчеркивается в сообщении.

«Полное выполнение Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, и выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а также законодательством Украины», - заявили японские дипломаты.

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"Канада присоединяется к европейским союзникам и Соединенным Штатам в безоговорочном неодобрении незаконных и противоправных выборов, состоявшихся 11 ноября на оккупированной Россией части востока Украины", - говорится в заявлении.

"Эти "выборы" являются попыткой узаконить правление назначенных Москвой российских марионеток. При отсутствии признанной правовой основы и какого-либо международного мониторинга, заслуживающего доверия, международное сообщество не признает эти "выборы", - отмечается в заявлении.

Канада продолжает неукоснительно поддерживать Украину, говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на оккупированных территориях Украины является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия ответит за их проведение.