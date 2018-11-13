Прокуратура начала уголовное производство из-за псевдовыборов в "ЛНР"

В настоящее время следователями уже установлены лица, организовавшие и участвовавшие в незаконных псевдовыборах.

По факту организации и проведения оккупационной администрацией Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской области так называемых «очередных выборов главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР» начато уголовное производство.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Следователи уже установили лиц, которые непосредственно организовывали и финансировали проведение незаконных псевдовыборов и участвовали как «кандидаты» на должности в псевдогосударственные образования, а также представителей иностранных государств, входивших в состав наблюдателей.

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«Организация и проведение очередных незаконных «выборов» приводит к продолжению вооруженной агрессии Российской Федерации, поддержке террористической деятельности, в результате чего нарушаются демократические права граждан Украины», - отмечают в прокуратуре.

Согласно санкции статей, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре напомнили, что 11 ноября оккупационная администрация и подконтрольные ей самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированной территории Луганской области, организовали и провели так называемые «очередные выборы главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР».

Такие же события произошли и на оккупированной территории Донецкой области.