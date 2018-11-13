Член венгерской партии приехал "наблюдателем" на Донбасс - украинский посол требует реакции

Посол Украины в Венгрии требует немедленной реакции на такие действия политика.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп призвала Будапешт отреагировать на участие "наблюдателя" за "выборами" на Донбассе - члена венгерской партии "Йоббик" Тамаша Шама.

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Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook. "Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине. Такие же действия отдельных "политиков" заслуживают серьезного осуждения и надлежащую реакцию с тем, чтобы предотвратить их повторение", - подчеркнула Непоп.

Посол Украины в Венгрии отметила, что "такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, но и просто глубоко аморально".

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.