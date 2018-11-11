В оккупированном боевиками «ДНР» Донецке в день псевдовыборов возникли проблемы с мобильной связью

В «минсвязи ДНР» заявили, что проблемы возникли из-за повреждения оптоволоконной линии между Донецком и Луганском.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области отсутствует связь мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на информацию от местных жителей.

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В «министерстве связи ДНР», как отмечается, заявили, что связь отсутствует из-за повреждения оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском.

Как сообщал УНИАН, сегодня в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проходят так называемые "выборы", где якобы выбирают глав «ДНР» и «ЛНР», а также «депутатов парламента».

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.