В ИС рассказали, что происходит в "ЛДНР" накануне "выборов"

В Донецке и в Луганске ширятся слухи, что за голосование на "выборах" украинские власти будут лишать соцвыплат.

Российское оккупационное командование продолжает активно проводить роботу по подготовке к "выборам" главарей "ДНР/ЛНР", которые запланированы на 11 ноября 2018 года.

В связи с этим оккупационная администрация РФ на временно оккупированных территориях усилила административно-полицейский и контрразведывательный режим, пишет на своей странице в Facebook нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Личный состав т.н. силовых структур ДНР/ЛНР" переведен на усиленный режим несения службы. Проводятся учения для отработки алгоритма в случае захвата или нападения на избирательный участок, а также по "наведению порядка" в случае возникновения массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

В "ДНР" и "ЛНР" среди разного рода коллаборантов из числа работников бюджетной сферы, мелких и средних чиновников оккупационных администраций, бывших правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, значительный резонанс вызвал факт попадания списков "граждан "ДНР", принимающих участие в организации и проведении выборов 11 ноября" в сеть.

"В Донецке и в Луганске ширятся слухи, что за голосование на "выборах" украинские власти будут лишать соцвыплат, а при попытке пересечь линию разграничения будут арестовывать. В оккупационных администрациях и "МГБ" пытаются бороться с паническими слухами, но пока безуспешно", - отметил Тымчук.

Ранее СМИ сообщали, что во временно оккупированном Донецке боевики оказывают давление на так называемых бюджетников, пенсионеров и студентов с целью обеспечить явку на псевдовыборах главаря боевиков террористической организации "ДНР".