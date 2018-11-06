Опаснейший боевик "Исламского государства" перебрался в "ДНР" - СМИ (фото)

В настоящее время боевик Халимов, по информации СМИ, находится в "ДНР".

Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина выпустила одного из самых опасных боевиков "Исламского государства". 37-летний Муродали Халимов, известный как "Босс", два года назад был задержан по запросу Интерпола в Киеве по прилету из Турции.

Читайте такжеУ Путина признали влияние на главарей "ДНР" и "ЛНР"

"Недавно стало известно, что власти Украины отпустили "Босса". В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики", - сообщил "Радио Озоди" источник в спецслужбах Таджикистана.

На родине Муродали Халимова обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении "Салафия".

По словам источника "Радио Озоди", власти Украины не прокомментировали свое решение об освобождении Халимова. "... Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории "ДНР", сообщил один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане", - сказал один из источников СМИ.

Как сообщалось ранее во временно оккупированном Донецке боевики оказывают давление на так называемых бюджетников, пенсионеров и студентов с целью обеспечить явку на псевдовыборах главаря боевиков террористической организации "ДНР".