Турчинов назвал цель масштабных учений и стрельб ВСУ возле Крыма (фоторепортаж)

Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО.

Украина во время масштабных учений и стрельб возле оккупированного Крыма отрабатывает систему многоэшелонной противовоздушной обороны страны.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал в Facebook.

По словам секретаря СНБО, целью комплексных учений и испытаний с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полигоне ВСУ "Ягорлык" является отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны.

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Турчинов отметил, что стрельбы проводятся для определения путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, состоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны.

"Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины, ведь именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и сознательное последовательное разрушение", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности, которые продлятся до 4 ноября.

Украина перекрыла часть воздушного пространства над северо-западной частью акватории Черного моря возле оккупированного Крыма в связи с проведением боевых стрельб с 1 по 4 ноября.