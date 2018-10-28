Стало известно имя убитого ночью вражеским снайпером украинского военного
22:51, 28 октября 2018Война
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Украинского военного ночью в Луганской области застрелил вражеский снайпер.
Снайпер застрелил Дмитрия Дария на Луганщине / фото t.me/Tsaplienko
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Дмитрий Дарий.
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Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, это произошло возле Крымского Луганской области около двух часов ночи 28 октября.
"Ночью 28 октября, около 02:00, вражеский снайпер застрелил Дмитрия Дария, это произошло в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в течение 27 октября российские оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Во время боевых действий погиб один украинский военный.
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