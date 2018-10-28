Стало известно имя убитого ночью вражеским снайпером украинского военного

Украинского военного ночью в Луганской области застрелил вражеский снайпер.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Дмитрий Дарий.

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Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, это произошло возле Крымского Луганской области около двух часов ночи 28 октября.

"Ночью 28 октября, около 02:00, вражеский снайпер застрелил Дмитрия Дария, это произошло в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение 27 октября российские оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Во время боевых действий погиб один украинский военный.