В сети показали ликвидированного на Донбассе террориста "Харзу" (фото)
18:15, 02 октября 2018Война
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Боевик был родом из города Селидово Донецкой области.
Ликвидировали боевика "ДНР" Артема Сидорова по кличке "Харза" / Анатолий Штефан в Facebook
В понедельник, 1 октября, на Донбассе ликвидировали боевика "ДНР" Артема Сидорова по кличке "Харза".
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Боевик был родом из города Селидово Донецкой области, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.
"200 бригада 1 октября 2018 года пополнилась очередным бойцом, Сидоров Артем "Харза" из Селидово. Все будет Украина, и победа за нами!", — написал он.
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