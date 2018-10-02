В сети показали ликвидированного на Донбассе террориста "Харзу" (фото)

Боевик был родом из города Селидово Донецкой области.

В понедельник, 1 октября, на Донбассе ликвидировали боевика "ДНР" Артема Сидорова по кличке "Харза".

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Боевик был родом из города Селидово Донецкой области, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.

"200 бригада 1 октября 2018 года пополнилась очередным бойцом, Сидоров Артем "Харза" из Селидово. Все будет Украина, и победа за нами!", — написал он.

Как сообщал УНИАН, в ГПСУ сообщают об очередной лазерной атаке оккупантов против пограничников.