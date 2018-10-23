Сегодня в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный
Сегодня в ходе боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.
Как говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил на странице в Facebook, в течение суток враг 4 раза нарушил режим прекращения огня.
Читайте такжеБоевики почти три часа подряд били по опорном пункта ВСУ возле Счастья
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово", - говорится в сообщении.
Во всех случаях ведения огня противником украинские бойцы предпринимали адекватные меры.
В пресс-центре отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ сегодня, 23 октября, попала на взрывное устройство.