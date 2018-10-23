Сегодня в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный

В течение суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Сегодня в ходе боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Как говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил на странице в Facebook, в течение суток враг 4 раза нарушил режим прекращения огня.

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"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово", - говорится в сообщении.

Во всех случаях ведения огня противником украинские бойцы предпринимали адекватные меры.

В пресс-центре отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ сегодня, 23 октября, попала на взрывное устройство.