В СММ ОБСЕ уменьшилось число россиян и теперь наблюдатели чаще видят технику РФ на Донбассе – Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ заявила, что россияне в составе СММ занимаются не теми вопросами, которые определены в обязанностях миссии.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уменьшилось количество представителей Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Об этом по результатам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

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По ее словам, сегодня в Минске украинская сторона поблагодарила заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга за четырехлетнюю работу в связи с завершением его мандата. "Сегодня Хуг попрощался с минскими группами", - сообщила Геращенко.

Она отметила, что сегодня украинская делегация выступила с протестом против обстрела боевиками патруля СММ ОБСЕ вблизи Донецкой фильтровальной станции и обратила особое внимание на систематические обстрелы объектов критической инфраструктуры на Донбассе.

Также Геращенко отметила, что в последнее время СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует и информирует мир о наличии российской техники и военного оборудования на Донбассе, а раньше "не замечала" их.

"Убеждена, что такая честность СММ ОБСЕ связана и с изменением состава миссии - наконец там стало меньше россиян - представителей страны-агрессора, которая нарушает все стандарты ОБСЕ. Украина давно обращала внимание на состав наблюдательной миссии, требуя уменьшить там присутствие россиян, которые нередко занимались далеко не теми вещами, которые определены мандатом миссии", - утверждает Геращенко.

При этом она не уточнила количество россиян, работающих в СММ.

Как сказано в отчете ОБСЕ от 21 сентября, в СММ работает 721 наблюдатель. Из них 60 из Великобритании, 59 - из США, 43 - из Боснии и Герцеговины, 39 - из Российской Федерации. На тот момент количество наблюдателей оставалась неизменным по сравнению с предыдущими месяцами.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в отчете СММ говорилось, что во время мониторинга ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции пуля пролетели на расстоянии 10-50 метров от патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. А украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила, что боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на ДФС.

12 октября беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил движение колонны грузовиков с зенитной установкой на оккупированной части Донбасса, на границе с РФ. Колонна двигалась по грунтовой дороге, где отсутствуют пропускные пункты.