В России назначили нового "куратора" "ЛДНР"

До этого Алексей Филатов курировал отношения с Южной Осетией.

Новым "куратором" группировок "ДНР" и "ЛНР" в России назначен Алексей Филатов.

До этого он курировал отношения с Южной Осетией и его повысили, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в комментарии ТАСС.

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"Алексей Филатов теперь курирует "гуманитарное и политическое взаимодействие" с "ДНР" и "ЛНР". В частности, он отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам "избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Как сообщали росСМИ, помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в среду в Москве с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.