цей матеріал доступний українською

В России назначили нового "куратора" "ЛДНР"

14:00, 10 октября 2018
Война
2087 0
REUTERS

До этого он курировал отношения с Южной Осетией и его повысили, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в комментарии ТАСС.

Читайте такжеБоевики ОРДО не пустили на "выборы" своего "народного губернатора"

"Алексей Филатов теперь курирует "гуманитарное и политическое взаимодействие" с "ДНР" и "ЛНР". В частности, он отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам "избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Как сообщали росСМИ, помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в среду в Москве с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#лднр#куратор боевиков ДНР