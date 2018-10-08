Смерть крупным планом: появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко (видео)

Запись подрыва Захарченко показали спустя месяц после его ликвидации. Видео помогает пролить свет на то, как была организована операция по устранению боевика.

Кремлевские медиа опубликовали видео подрыва бывшего главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко. На кадрах с камер наблюдения донецкого кафе "Сепар" хорошо заметны последние секунды жизни боевика.

А еще видео позволяет детально разобрать то, как была организована операция по устранению главного террориста "ДНР", говорится в сюжете "Радио Свобода".

Своими наблюдениями с журналистами согласился поделиться экс-военный ВСУ, который 1,5 года занимался минно-подрывным делом на Донбассе. "Возгорания не произошло, то есть количество взрывчатки достаточно маленькое. Осколков нет, то есть устройство было безоболочное", - отметил военнослужащий с позывным "Берет".

На видео также можно увидеть, где была установлена взрывчатка. Место, говорит "Берет", подобрали профессионально. "Все четко рассчитано", - подчеркнул он.

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За убийством Захарченко стоят украинские спецслужбы, утверждают террористы. Но СБУ в качестве доказательства опубликовала запись разговора, которая указывает на настоящих убийц. В нем человек помощник Пушилина обсуждает с неизвестным человеком необходимость устранения главаря "ДНР" Захарченко.

Журналисты, которые давно исследуют деятельность "ЛДНР", считают, что Пушилин не мог совершить подобную операцию самостоятельно.

Экс-военный ВСУ "Берет" приходит к выводу, что убить Захарченко было бы крайне сложно без людей, которые в момент взрыва находились непосредственно возле главаря "ДНР".

Ранее в эфире телеканала "Россия-1" продемонстрировали видео с камер видеонаблюдения, якобы установленных в донецком кафе "Сепар", где 31 августа в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.