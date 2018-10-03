Эксперт спрогнозировал, кого Кремль сделает новыми главарями "ДНР" и "ЛНР"

По мнению эксперта-международника, зачистка верхушки боевиков выгодна России, которая предпочитает хранить на Донбассе ситуацию контролируемого хаоса.

Новым главарем "Л/ДНР" станет работник ФСБ Российской Федерации. Это укладывается в последовательную "ихтамнет-политику" России в отношении оккупированных территорий.

Об этом заявил эксперт-международник Александр Мусиенко, передает «Обозреватель». По его словам, зачистка верхушки боевиков выгодна России, которая предпочитает хранить на Донбассе ситуацию контролируемого хаоса.

"Поэтому это будет если не открытый, не кадровый сотрудник, то завербованный. Который будет выполнять абсолютно все указания и разнарядки, спущенные ему из Кремля по линии ФСБ или ГРУ", – заверил Мусиенко.

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Он считает, что таким образом Кремль пытается легитимизировать "власть" на Донбассе, чтобы сказать: "Вот – это полноценный представитель оккупированных территорий, избранный народом, а значит договаривайтесь в частности и с ними о миротворцах, а следовательно ведите переговоры с ними в Минске".

"Россия в этом плане ведет свою последовательную политику, говоря: "Мы не влияем на главарей так называемых "Л/ДНР", это все их дела, это внутренний конфликт в Украине, Россия здесь ни к чему, и так, посмотрите — они же проводят у себя выборы, они пытаются выбрать себе власть, а мы никого не назначаем". То есть Россия хочет умыть руки", – пояснил эксперт.

И это, уточнил Мусиенко, несмотря на то, что и Украина, и весь мир знает, что именно Россия является агрессором и она осуществляет непосредственное влияние на эти территории. Но РФ упорно продолжает крутить эту пластинку: "Мы здесь ни к чему, пусть сами выберут себе власть".

"Кстати, я не увидел в этом ничего удивительного. Это нормальная и последовательная политика "ихтамнетов", – подытожил он.

На неподконтрольных территориях Донбасса представители российской оккупационной администрации объявили на 11листопада так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР». В настоящее время фактическими руководителями террористических группировок являются Денис Пушилин и Леонид Пасечник.