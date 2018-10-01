Оккупанты пытаются отбросить подразделения ВСУ с позиций вдоль Бахмутской трассы - пресс-центр ООС

За прошедшие сутки оккупанты вновь проявляли активность в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где вели прицельный огонь по позициям украинских военных.

Российско-оккупационные войска продолжают попытки отбросить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций вдоль Бахмутской трассы в Луганской области.

Об этом на брифинге сообщила представитель пресс-центра операции Объединенных сил Виктория Данильчук.

Она отметила, что за прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась под контролем Объединенных сил. «Напряжение сохранялось на Мариупольском, Попаснянском направлениях и в районе населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении», - заявила Данильчук.

«На Луганском направлении противник продолжает попытки отбросить подразделения Объединенных сил с позиций вдоль Бахмутской трассы», - добавила представитель ООС, отметив, что вчера оккупанты вновь проявляли активность в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где вели прицельный огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Она отметила, что во время боевых действий один украинский военнослужащий получил легкое ранение. «Обороняющиеся подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции и принимают адекватные меры. Ситуация на этом направлении остается под полным контролем Объединенных сил», - подчеркнула Данильчук.

«Сохраняется огневая активность оккупантов на Попаснянском направлении. Враг обстреливал наши позиции в районе Катериновки, Новозвановки и Троицкого из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - отметила представитель пресс-центра ООС.

Также она заявила об увеличении интенсивности обстрелов со стороны противника на Светлодарском направлении. «За прошедшие сутки из минометов 120-го калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское», - отметила Данильчук.

Кроме того, по ее словам, на Донецком направлении оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Опытного, из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.

«Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении. Российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино», - добавила представитель пресс-центра ООС.

Данильчук подчеркнула, что в целом ситуация на линии разграничения остается под контролем Объединенных сил. «Противник, несмотря на объявленное перемирие, продолжает ведение огня почти вдоль всей линии разграничения, в основном - с применением крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты тайно провели ротацию своих подразделений на Донбассе.