В Минобороны рассказали о текущей ситуации на Донбассе – боевики продолжают нарушать "тишину"

Вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, противник не применял. В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение сегодняшнего дня боевики российских оккупационных войск на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке по обстановке в районе проведения операции Объединенных сил, опубликованной на сайте Министерства обороны.

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"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, противник не применял", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Катериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.