На Донбассе боевики проводят тренировки по нанесению внезапного огневого удара

Чтобы скрыть перемещение подразделений оккупанты запретили доступ на определенные территории, что вызвало возмущение среди местного населения.

На Донбассе боевики проводят скрытые тренировки по нанесению внезапного огневого удара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Российское оккупационное командование усиливает возможности для внезапного нанесения массированного огневого поражения объектов Объединенных сил, в т.ч. за счет скрытой подготовки к применению артиллерийских подразделений полкового и бригадного состава с нарушением Минских соглашений по отводу от линии разграничения определенных видов вооружения", - рассказал Гуцуляк.

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В частности, на Волновахском направлении, на расстоянии менее 25 км от линии разграничения, оккупанты проводили тренировки по нанесению внезапного огневого удара реактивным артиллерийским дивизионом первой отдельной мотострелковой бригады 1 АК. Аналогичные тренировки были проведены подразделением РСЗО БМ-21 «Град» 2 АК оккупантов неподалеку н.п. Миус.

"В обоих случаях для сокрытия перемещения подразделений противником проводились мероприятия оперативной маскировки и противодействия воздушной разведке Объединенных сил. Из-за усиления этих мероприятий запрещался доступ на определенные территории и возникла необходимость их объезда. Это вызвало возмущение среди местного населения и водителей грузовиков-зерновозов, которые были вынуждены преодолевать дополнительно значительные расстояния", - отметил представитель Минобороны.

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