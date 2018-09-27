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На Донбассе погиб украинский сержант (фото)

09:45, 27 сентября 2018
Война
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Боец погиб 26 сентября / фото facebook.com

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Погибший родом из Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Мирко Саблич и опубликовал фото воина.

"Еще одна душа украинского воина отошла в Небесный Легион. Еще одно светлое имя в Книгу Памяти. Еще одна доля ненависти к помешанной в своей имперской кровожадности оккупантской мразоте", - написал он.

Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе оккупанты применили боевые машины пехоты, двое боевиков уничтожены и двое ранены.

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Теги: #смерть#Донбасс