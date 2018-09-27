На Донбассе погиб украинский сержант (фото)

Жизнь сержанта 72-й бригады оборвалась 26 сентября.

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб сержант 72-ой бригады ВСУ Владимир Бузовский.

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Погибший родом из Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Мирко Саблич и опубликовал фото воина.

"Еще одна душа украинского воина отошла в Небесный Легион. Еще одно светлое имя в Книгу Памяти. Еще одна доля ненависти к помешанной в своей имперской кровожадности оккупантской мразоте", - написал он.

Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе оккупанты применили боевые машины пехоты, двое боевиков уничтожены и двое ранены.