На Донбассе оккупанты применили боевые машины пехоты, двое боевиков уничтожены и двое ранены

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой Объединенными силами.

Российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает ООС в Facebook. "Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Из минометов 120-го калибра боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружения боевых машин пехоты.

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В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожены и двое ранены.

"От начала суток враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Свободный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Также по защитникам Новотошковского на Луганщине оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди украинских защитников нет", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ опять обнаружила возле границы с Россией колонну грузовиков.