На Донбассе боевики 27 раз обстреляли военных

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем.

На протяжении прошлых суток, 24 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. Российские оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

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Из минометов 82-го калибра боевики обстреливали позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутове. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на Горловском направлении. "По опорному пункту наших войск возле Крымского на Луганском направлении боевики открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты. В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в ведомстве.

По данным разведки, в течение суток один оккупант уничтожен, четверо ранены. С начала суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино.

Ранее сообщалось, что боевики держат на Луганщине десятки единиц тяжелого вооружения.