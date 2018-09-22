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В течение дня боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

20:23, 22 сентября 2018
Война
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Потерь среди украинских военных нет \ Минобороны

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил. "Днем противник открыл прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Новоселовка Вторая, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

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Теги: #Донбасс#осбтрелы боевиков