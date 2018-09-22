Климкин подробно описал, из чего будет состоять миротворческая миссия на Донбассе

Глава МИД рассказал, что РФ категорически отрицает возможность введения международной администрации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что миротворческая миссия на Донбассе должна состоять из трех основных компонентов, включая военный, полицейский аспекты и международную администрацию, и размещаться на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в эфире радиостанции "Радио НВ".

Дипломат рассказал, какой должна быть миротворческая миссия на Донбассе.

"Там должны быть военные, там должны быть полицейские, там должна быть международная администрация. И я говорю, как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация - это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет. Или мы будем иметь такой сложный переходный период до того, чтобы Донбасс мог интегрироваться в украинское пространство, или это будет квазизаморозка, и это опасно для всех", - подчеркнул Климкин.

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При этом, он сказал, что ранее озвученные идеи РФ относительно проекта резолюции для Совбеза ООН по миротворцам для защиты передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вдоль линии соприкосновения никто не собирается обсуждать, дополнять или над ними работать.

Климкин напомнил, что отстаивает позицию, что проект резолюции по миротворцам должен быть общим от Украины и ее западных партнеров. "Он действительно существует, он был подготовлен очень давно", - сказал Климкин.

Глава МИД сказал, что миротворческая операция должна быть последовательной.

"Но по определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ ... Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения ... Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию, должен быть полицейский компонент, который будет работать с внутренней безопасностью", - подчеркнул Климкин.

По его словам, полицейский компонент важен, поскольку "многие говорят, давайте соберем тяжелое оружие", а потом "кто начнет реальное разоружение, кто будет отвечать за безопасность?".

"И третий момент, против которого фантастически возражает Россия - это международная администрация", - заявил Климкин.

По логике Климкина, международная администрация должна заменить незаконные структуры псевдообразований "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, недавно специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отметил, что проведение местных выборов на Донбассе для избрания законной власти возможно только после развертывания в регионе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.