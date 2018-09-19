В проведении "выборов" в ОРДЛО увидели угрозу для всего Минского процесса

Украинская сторона призывает российскую сторону отказаться от решения, которое способно свести на нет трудные усилия по урегулированию ситуации.

Проведение так называемых "внеочередных выборов" в ОРДЛО нарушает обязательства РФ как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс, в случае их проведения их результаты не будут иметь никаких правовых последствий.

Об этом по результатам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе написала в Facebook пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«Проведение т.н. "внеочередных выборов" в ОРДЛО нарушает обязательства РФ как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс. В случае проведения таких "выборов" их результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни миром. Выборы в ОРДЛО могут пройти только по украинскому закону, с участием украинских партий и СМИ, при наблюдении международных обозревателей, с соблюдением стандартов ОБСЕ - именно так Минские соглашения определяют условия, при которых в ОРДЛО может произойти волеизъявление. Призываем российскую сторону отказаться от решения, которое способно свести на нет трудные усилия по урегулированию ситуации», - написала она.

Олифер также подчеркнула, что Украина выполняет обязательства, взятые на себя в рамках Минского процесса.

Как сообщал УНИАН, так называемые выборы на подконтрольных террористам "ДНР" и "ЛНВ" территориях Донбасса состоятся 11 ноября.