Лицо "русского мира": боевик в бронежилете с криком "это б***ь Донбасс" прострелил себе живот (видео)

На видео видно, как один из боевиков в бронежилете направляет на себя пистолет и с возгласом «это **ть Донбасс» выстреливает себе в живот, после чего скручивается от боли.

Представитель незаконных вооруженных формирований (кличка – Домовой) с криком «это **ть Донбасс» прострелил себе живот через некачественный бронежилет.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской.

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На видео видно, как один из боевиков в бронежилете направляет на себя пистолет и с возгласом «это **ть Донбасс» выстреливает себе в живот, после чего скручивается от боли. «Оператор» видео с ухмылкой высказывает предположение, что «он сдыхает». В итоге, после массы аморальных и нецензурных выражений он прекращает съемку, понимая, что его соратник действительно серьёзно ранен.

Видео прокомментировал и журналист Аркадий Бабченко, назвав фаната «русского мира» безусловным пожизненным победителем премии Дарвина.

«Так. Все свои слова, что я говорил до этого про премию Дарвина, беру взад однозначно и безоговорочно. Постоянный безусловный пожизненный победитель. Смотреть со звуком. Это Дамбас», – отметил журналист.

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