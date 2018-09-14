Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение боевиками "Градов" в нарушение Минских соглашений

Также наблюдатели зафиксировали 15 танков (неустановленного типа), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируваних гаубиц (Д-30) и 4 зенитно-ракетные комплексы (9K35 «Стрела-10») вблизи Миусинска.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали размещение боевиками реактивных систем залпового огня "Град" с нарушением положений Минских соглашений об отводе тяжелого вооружения.

Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 12 сентября до 19:30 13 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, наблюдатели задокументировали размещение реактивных систем залпового огня в нарушение признанных линий для отвода вооружения.

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"12 сентября в не подконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 14 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи Хрустального (бывший Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска) и 7 РСЗО (БM-21) возле Миусинска (в 62 км к юго-западу от Луганска), размещенных там с нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

Кроме того, в тот же день беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил танк (неустановленного типа), 23 буксируемые гаубицы (четыре 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм, четыре Д-30 «Лягушка», 122 мм, и пятнадцать 2А65 « Мста-Б », 152 мм) и 10 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) возле Хрустального по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Также наблюдатели зафиксировали 15 танков (неустановленного типа), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и 4 зенитно-ракетных комплекса (9K35 «Стрела-10») вблизи Миусинска.

Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что зафиксировала в оккупированной части Донбасса 23 танки и 29 артиллерийских установок неустановленного типа.