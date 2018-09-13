Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 215 взрывов на Донбассе

В частности, около 130 взрывов документировано в Донецкой области, и 85 - в Луганской.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 215 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 11 сентября до 19:30 12 сентября, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 130 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва)", - отмечается в отчете.

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В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Светлодарска, Донецкой фильтровальной станции, Каменки, Ясиноватой, Чермалыка и Пищевика.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая 85 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (шесть взрывов)", - заявили наблюдатели.

Ранее УНИАН сообщал, что координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш в ходе своего визита на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с 6 до 12 сентября посетил десять украинских заложников, которые незаконно удерживаются контролируемыми Россией боевиками.