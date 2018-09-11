На Донбассе погиб украинский волонтер (фото)
13:11, 11 сентября 2018Война
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Валентин Белинский был волонтером с 2014 года.
Волонтер погиб в зоне боевых действий / фото facebook.com
В зоне проведения ООС на Донбассе погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский.
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Об этом на своей странице в Facebook рассказала Лилея Ивасик. По ее словам, погибший был уроженцем Винницы.
"С 2014-го Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую", - рассказала она.
Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики вели обстрелы из БМП и гранатометов, один украинский военный погиб.
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