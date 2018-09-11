На Донбассе погиб украинский волонтер (фото)

Валентин Белинский был волонтером с 2014 года.

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб водитель-санитар 59-й отдельной мотопехотной бригады Валентин Белинский.

Читайте такжеНа Донбасс въехала автомобильная колонна из России - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Лилея Ивасик. По ее словам, погибший был уроженцем Винницы.

"С 2014-го Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую", - рассказала она.

Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики вели обстрелы из БМП и гранатометов, один украинский военный погиб.