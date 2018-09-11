цей матеріал доступний українською

На Донбассе погиб украинский волонтер (фото)

13:11, 11 сентября 2018
Война
3216 0
Волонтер погиб в зоне боевых действий / фото facebook.com

Читайте такжеНа Донбасс въехала автомобильная колонна из России - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Лилея Ивасик. По ее словам, погибший был уроженцем Винницы.

"С 2014-го Валентин был волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую", - рассказала она.

Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики вели обстрелы из БМП и гранатометов, один украинский военный погиб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Донбасс#волонтер