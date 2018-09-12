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Преемник "Ташкента" пожаловался на тяжелую экономическую ситуацию в "ДНР"

11:41, 12 сентября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил и.о. "министра доходов и сборов" Евгений Лавренов, передают "Новости Донбасса".

"Экономическая ситуация – тяжелая. Это обусловлено, в первую очередь, внешними фактами, непризнанностью "республики", – сказал Лавренов в интервью сепаратистскому ресурсу.

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Евгений Лавренов заменил на должности главы "миндоха "ДНР" Александра Тимофеева, известного также как "Ташкент". 

Это произошло после того, как 7 сентября Денис Пушилин стал новым и.о. главаря "ДНР".

В тот же день стало известно, что Тимофеев уехал в Россию. В "ДНР" его публично обвинили в захвате имущества агрофирмы, а также автостанций и заправок. 

"Ташкент" являлся ближайшим соратником главы "ДНР" Александра Захарченко, который был убит 31 августа в Донецке.

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Теги: #Донецк#ДНР#министр ДНР Тимофеев