На Донбассе боевики вели обстрелы из БМП и гранатометов, один украинский военный погиб

Кроме этого, по состоянию на утро, двое наших военных получили ранения.

На протяжении прошлых суток, 10 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако полностью контролируемой.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил (ООС). "Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - отмечается в сообщении.

В сводке ООС уточняется, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Южное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Из минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра – вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров", - говорится в сообщении.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта уничтожены, четверо ранены.

"С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения", - подытожили в пресс-центре ООС.