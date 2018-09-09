Боевики на Донбассе применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и пулеметы - штаб

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В течение дня боевики российско-оккупационных бандформирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

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"В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В нарушение Минских договоренностей, сегодня враг применял минометы калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в течение дня украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Пивденне, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

По защитникам Крымского велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного боевики обстреляли из минометов.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение минувших суток, 8 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военный получил ранения.