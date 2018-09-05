Трапезникова уберут: росСМИ сообщили о возможном перевороте в ''ДНР''

СМИ утверждают, что "власть" Трапезникова, спешно назначенного после убийства Захарченко, нелегитимна.

После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, по сообщениям росСМИ, в "республике" готовится "переворот" с целью избрания нового главного террориста.

"Уже сейчас в интернете распространяются сведения о якобы предстоящем митинге в центре Донецка, на который приглашаются все желающие, а целью этого мероприятия является донести до самого верха требования простых дончан: никаких "ДНР" и "ЛНР", никаких границ, двум самопровозглашенным республикам нужно объединиться под единым флагом "Новороссии", - пишет "Московский комсомолец".

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СМИ утверждают, что "власть" Трапезникова, спешно назначенного после убийства Захарченко, нелегитимна: он "не избран народом, не одобрен "парламентом" и не имеет никаких оснований претендовать на эту должность".

"Уход Захарченко реанимирует ушедшие было в интернет конфликты и споры между различными группировками в Донецке. Может даже развернуться нешуточная борьба с непредсказуемым результатом, что обязательно отразится на ходе выборов. И это как раз та реакция, которую меньше всего хотела бы сейчас Москва", - говорят источники МК.

Также, по сообщениям СМИ, звучат призывы вернуть Стрелкова в "ДНР". Ныне он живет в Москве.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.