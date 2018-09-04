Оккупанты сегодня стреляли по украинским военным из противотанковых ракетных комплексов - ООС
Российские оккупационные войска открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов по украинским военным в Богдановке в Волновахском районе Донецкой области.
Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 18:00.
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«В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось», - отметили в штабе.
«Пренебрегая условиями «школьного» перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Счастье, Пески, Богдановка, Гнутово и Широкино. По защитникам Богдановки враг кроме того открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов», - заявили в ООС.
Потерь среди украинских военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки, 3 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.