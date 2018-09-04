Оккупанты сегодня стреляли по украинским военным из противотанковых ракетных комплексов - ООС

Потерь среди украинских военных на Донбассе нет.

Российские оккупационные войска открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов по украинским военным в Богдановке в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 18:00.

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«В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось», - отметили в штабе.

«Пренебрегая условиями «школьного» перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Счастье, Пески, Богдановка, Гнутово и Широкино. По защитникам Богдановки враг кроме того открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов», - заявили в ООС.

Потерь среди украинских военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки, 3 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.