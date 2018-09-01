Из-за убийства Захарченко главарь "ЛНР" сбежал из фейковой республики

В комментариях под заявлением лидера пророссийских боевиков Луганщины пользователи осудили этот поступок.

"Председатель совета министров "ЛНР" Сергей Козлов заявил, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко едет из оккупированного Луганска.

Об этом он написал в Facebook.

"В связи со сложившейся ситуацией, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Враг будет побежден. Мы отомстим за смерти наших близких", – написал он.

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В комментариях под заявлением лидера пророссийских боевиков Луганщины пользователи осудили этот поступок.

"Это 1-го сентября! не выходить на улицу", а сами – на лыжи? Вы правда думаете, что население Вас завтра будет поддерживать на выборах после таких "героических" поступков?", – возмущаются пользователи.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.