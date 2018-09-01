цей матеріал доступний українською

Из-за убийства Захарченко главарь "ЛНР" сбежал из фейковой республики

14:46, 01 сентября 2018
Война
18722 3
Сергей Козлов, главарь "ЛНР", скрылся с фейковой республики / скриншот YouTube

"Председатель совета министров "ЛНР" Сергей Козлов заявил, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко едет из оккупированного Луганска.

Об этом он написал в Facebook.

"В связи со сложившейся ситуацией, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Враг будет побежден. Мы отомстим за смерти наших близких", – написал он.

Читайте такжеВслед за Захарченко умер "министр доходов ДНР" Тимофеев - СМИ

В комментариях под заявлением лидера пророссийских боевиков Луганщины пользователи осудили этот поступок.

"Это 1-го сентября! не выходить на улицу", а сами – на лыжи? Вы правда думаете, что население Вас завтра будет поддерживать на выборах после таких "героических" поступков?", – возмущаются пользователи.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация главаря "ДНР" Захарченко в Донецке
Теги: #ЛНР#Захарченко#ликвидация Захарченко