Ветеран АТО об Иловайске: видел лично, как россияне собрали три КамАЗа "двухсотых"

По словам ветерана АТО, за сорок минут погибло более сотни украинских военных.

Четыре года назад, в августе 2014 года, под Иловайском группа украинских военных, имея на руках несколько ручных противотанковых гранатометов и стрелковое оружие, уничтожила два новейших российских танка Т-72.

Технику сожгли бойцы с позывными «Усач» (Герой Украины Евгений Тельнов погиб 15 февраля 2015 года в бою под Широкино) и «Брест» (Александр Федорченко). Об этом в интервью "Фактам" рассказал ветеран АТО Александр Дейнега.

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Вспоминая события четырехлетней давности под Иловайском, киевлянин рассказал, как российские военные гнали их колонну в ловушку, «подгоняя» при помощи минометов.«Едва проехали полтора километра, на нас отовсюду обрушился шквальный огонь: танки, ПТУРы, пулеметы, БТР, БМП, автоматы, гранаты. Мы как на ладони: слева пустое поле, справа — поле с подсолнухами, и дорога. Одной из первых загорелась машина с большим красным крестом на борту. В нее попал танк. Раненые догорали на моих глазах», — рассказал Дейнега.

По его словам, за сорок минут погибло более сотни украинских военных. Выжившие заняли круговую оборону в районе населенного пункта Червоносельское. «Мы дали достойный отпор россиянам. Потом видел лично, как они собрали три КамАЗа „двухсотых“. Тела лежали в машинах штабелями. Еще мы уничтожили восемь единиц бронированной техники. Это при том, что у нас ни танков, ни пушек. Только стрелковое оружие и РПГ», — вспоминает ветеран.

При этом в плен к украинцам попал экипаж одного из уничтоженных Т-72 — военнослужащих Псковской десантной дивизии взяли вместе с документами.

Справка УНИАН. 28 августа 2014 года украинские войска, которые состояли преимущественно из добровольческих батальонов, попали в окружение в Иловайске Донецкой области. По данным СБУ, под Иловайском на то время находились 3,5 тыс. российских военных. В ночь на 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к боевикам с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. 29 августа утром украинские военные двумя организованными колоннами начали движение из города по предварительно согласованным с российской стороной маршрутам.

Обе колонны во время выхода из города были расстреляны боевиками и российскими регулярными войсками.