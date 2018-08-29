Полиции сдался боевик, который в Донецке охранял здание Управления СБУ с украинскими пленными

Мужчина стал свидетелем издевательств боевиков над пленными и собственными подчиненными.

Полиции сдался боевик, охранявший здание областного Управления Службы безопасности Украины в Донецке, где удерживались украинские пленные.

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

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"В 2014 году житель Новогродовки с оружием дежурил в «группе быстрого реагирования» в оккупированном Донецке. Во время службы в незаконном вооруженном формировании наемник стал свидетелем издевательств боевиков над украинскими пленными и собственными подчиненными", говорится в сообщении.

Боевик покинул ряды террористов и вернулся домой, однако, опасаясь уголовной ответственности, не спешил с раскаянием.

Он решил обратиться в полицию после публикаций в СМИ о законной возможности освободиться от наказания за участие в НВФ. Полицейские проверяют деятельность мужчины в составе бандформирования.

Как сообщал УНИАН, в "ЛНР" перенесли "выборы" главаря.