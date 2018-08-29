цей матеріал доступний українською

В "ЛНР" перенесли "выборы" главаря - СМИ

11:55, 29 августа 2018
Война
1648 0
По информации СМИ, &quot;выборов&quot; в &quot;ЛНР&quot; не будет / Сайт боевиков

Так называемые выборы главаря террористической организации "ЛНР" во временно оккупированном Донбассе, которые были запланированы на осень этого года, не состоятся.

Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в захваченном гибридными войсками РФ Луганске.

Читайте такжеЖурналист объяснил, почему Россия не уйдет с Донбасса

"Выборов не будет, чтобы не нарушать Минские соглашения", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что по городу не видно никаких предбыборных бигбородов. "Ничего такого нет. Но как им (боевикам, - Ред.) скажут в рашке, так они и сделают. От нас ничего тут не зависит уже", - уточнил он.

Ранее военный обозреватель Юрий Карин прогнозировал, что, по всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#ЛНР#выборы