В "ЛНР" перенесли "выборы" главаря - СМИ
Так называемые выборы главаря террористической организации "ЛНР" во временно оккупированном Донбассе, которые были запланированы на осень этого года, не состоятся.
Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в захваченном гибридными войсками РФ Луганске.
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"Выборов не будет, чтобы не нарушать Минские соглашения", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
Другой собеседник добавил, что по городу не видно никаких предбыборных бигбородов. "Ничего такого нет. Но как им (боевикам, - Ред.) скажут в рашке, так они и сделают. От нас ничего тут не зависит уже", - уточнил он.
Ранее военный обозреватель Юрий Карин прогнозировал, что, по всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной.