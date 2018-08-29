В "ЛНР" перенесли "выборы" главаря - СМИ

СМИ рассказали о ситуации в оккупации относительно возможного проведения фейковых выборов.

Так называемые выборы главаря террористической организации "ЛНР" во временно оккупированном Донбассе, которые были запланированы на осень этого года, не состоятся.

Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в захваченном гибридными войсками РФ Луганске.

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"Выборов не будет, чтобы не нарушать Минские соглашения", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что по городу не видно никаких предбыборных бигбородов. "Ничего такого нет. Но как им (боевикам, - Ред.) скажут в рашке, так они и сделают. От нас ничего тут не зависит уже", - уточнил он.

Ранее военный обозреватель Юрий Карин прогнозировал, что, по всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной.