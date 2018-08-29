Экс-командующий ВМС: для отражения возможной агрессии РФ с моря надо "вспомнить опыт Второй мировой"

Вице-адмирал подчеркнул, что отражение военной агрессии с моря надо начинать от берегов противника. А для этого использовать все возможные способы и методы, вплоть до использования сил специальных операций.

Для отражения агрессии России в Азовском море Украина должна прибегнуть к целому комплексу мер - как политических, так и силовых.

Об этом говорится в блоге на сайте «Обозреватель» написал вице-адмирал, бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

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По мнению эксперта, первым шагом должен стать глубокий и разносторонний анализ ситуации и вероятные сценарии действий РФ.

"Вторым шагом - политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые "домашние заготовки" на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий РФ", - уверен вице-адмирал.

Гайдук подчеркнул, что отражение военной агрессии с моря надо начинать от берегов противника. А для этого использовать все возможные способы и методы, вплоть до использования сил специальных операций.

"Группировка, которая будет выполнять задачи на приморском фланге, должна быть разнородной. У руководителя этой группировки должна быть возможность маневра силами и компенсации недостатков одного вида или рода вооруженных сил другими. При этом, необходимо вспомнить опыт Второй мировой - минные заграждения, минно-артиллерийские позиции, использование авиации в борьбе с морскими целями и многое другое. Малыми артиллерийскими катерами эту проблему не решить", - пояснил он.