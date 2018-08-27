ВСУ вчера подавляли активность боевиков огнем в ответ: трое оккупантов уничтожены
На протяжении прошлых суток, 26 августа, оккупанты 23 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.
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«Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино. В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии. При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь для подавления огневых средств противника», – говорится в сообщении.
В результате обстрелов двое бойцов ВСУ были ранены, еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.
Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один – боевое травмирование.
Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму по личной неосторожности в результате срабатывания взрывного устройства.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семеро получили ранения.
Ночь в районе проведения операции Объединенных сил прошла без применения тяжелого вооружения, однако боевики дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя и Водяного.