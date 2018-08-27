ВСУ вчера подавляли активность боевиков огнем в ответ: трое оккупантов уничтожены

Вследствие обстрелов со стороны боевиков двое бойцов ВСУ были ранены, еще двое военных получили боевые травмы.

На протяжении прошлых суток, 26 августа, оккупанты 23 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

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«Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино. В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии. При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь для подавления огневых средств противника», – говорится в сообщении.

В результате обстрелов двое бойцов ВСУ были ранены, еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один – боевое травмирование.

Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму по личной неосторожности в результате срабатывания взрывного устройства.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семеро получили ранения.

Ночь в районе проведения операции Объединенных сил прошла без применения тяжелого вооружения, однако боевики дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя и Водяного.