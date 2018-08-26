СЦКК зафиксировал новое нарушение "Минска": боевики намеренно обстреляли мирное население

Расстояние от места попадания мины до ближайших позиций Вооруженных Сил Украины составляет около 1 км.

Украинская сторона СЦКК сообщила об очередном нарушении со стороны боевиков Минских договоренностей и режима прекращения огня.

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Как информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook, 25 августа 2018 года российско-террористические войска обстреляли из миномета калибра 120 мм жилой сектор поселка Южное Бахмутского района Донецкой области.

«Сообщение об обстреле поступило в 10.00 26 августа 2018 года. На месте происшествия представителями СЦКК было обнаружена воронка от взрыва 120 мм мины на асфальтированной проезжей части улицы Островского, 1. Осколками этой мины был поврежден фасад дома культуры. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано. Боеприпасов, которые не взорвались, обнаружено не было», – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся в направлении Горловка – Южное. Причем, расстояние от места попадания мины до ближайших позиций Вооруженных Сил Украины составляет около 1 км. Что прямо свидетельствует о намеренном обстреле боевиками мирного населения.